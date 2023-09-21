Samsun'da Lastiği Patlayan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde lastiği patlayan minibüs devrildi ve içerisinde bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.