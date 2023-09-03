Samsun'da Kuvvetli Sağanak Sel Felaketi

Samsun'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle şehir sel felaketine maruz kaldı. Sanayi bölgesi, bulvarlar, caddeler, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun sele teslim oldu. Sanayi bölgesini yine su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Afad ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, şehri vurdu. Saatlerdir kesintisiz devam eden sağanak sel afetine yol açtı. Canik ilçesinde bulunan sanayi sitelerini su bastı. İlkadım ilçesindeki bulvar, cadde ve yollar dere gibi aktı. Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıtpark sel sularına teslim oldu. Alt geçitler suyla doldu, yollar çöktü, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Sel özelikle Canik ilçesi ile İlkadım ilçesinde etkili oldu ve büyük zarara yol açtı. Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı sel sularıyla doldu, araçlar suyun içinde kaldı. Yayalar ise zor anlar yaşadı.

Samsun'da kuvvetli sağanak devam ediyor. - SAMSUN