Samsun'da Geleneksel Sünnet Şöleni: 65 Çocuk Erkekliğe Adım Attı

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel Sünnet Şöleni'nde bu yıl 65 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Çocuklar önce hastanede tahlil ve tetkiklerden geçti, ardından uzman doktorlar tarafından sünnet operasyonları gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sünnet olan çocuklara hediyeler verdi.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Geleneksel Sünnet Şöleni'nde bu yıl 65 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

19 Mayıs Belediyesine kayıt yaptıran çocukların, belirli periyotlar halinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümünde önce tahlil ve tetkikleri yapıldı, ardından uzman doktorlar tarafından sünnet operasyonları gerçekleştirildi.

Hastanede çocukları ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilinin başlamasıyla birlikte periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz sünnet organizasyonlarımız devam ediyor. 65 çocuğumuzun müracaatı vardı. Belediyemize müracaat eden her çocuğumuzun sünnet organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Tüm ailelerimize çocuklarının mürüvvetlerini de görmek nasip olsun. Sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu sünnet olan çocuklara, sünnet kıyafetleri ve kol saati hediye etti. - SAMSUN