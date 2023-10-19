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Samsun Bafra'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, törenle kutlandı. Törende çelenk sunumu yapıldı ve protokol üyeleri ile muhtarlar bir araya geldi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldiklerini ve Muhtarlar Günü'nü kutladıklarını belirtti.