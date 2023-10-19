Samsun Bafra'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, törenle kutlandı. Törende çelenk sunumu yapıldı ve protokol üyeleri ile muhtarlar bir araya geldi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldiklerini ve Muhtarlar Günü'nü kutladıklarını belirtti.
Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, çelenk sunumu yaptıktan sonra katılımcılara törene katıldıkları için teşekkür etti.
Belediyenin Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde protokol üyeleri, muhtarlarla bir araya geldi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç programda,"19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtarlarımız ile kahvaltı programında bir araya geldik. Merkez ve kırsal mahallelerimizde hemşehrilerimizin gören gözü, tutan eli, işiten kulağı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.
Programa, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.