Adıyaman'ın Samsat ilçesinde aniden bastıran fırtına ve beraberindeki yağmur yağışı ağaçları devirip çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu ve cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

-Samsat'ta çıkan fırtına ağaçları devirip çatıları uçurdu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde aniden bastıran fırtına ve beraberindeki yağmur yağışı ağaçları devirip çatıların uçmasına neden oldu.

Samsat ilçe merkezinde aniden çıkan fırtınayla birlikte şiddetli yağmur yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat süren fırtına ve yağmurdan dolayı bazı caddelerin refüjlerinde bulunan ağaçlar devrilerek zarar gördü. Fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda cadde ve sokakları ise sular bastı. Belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hızla başlayarak suyu tahliye etti.