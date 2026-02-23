Haberler

Manisa'daki Saklı Kanyon'da Su Akışı Yeniden Başladı

Güncelleme:
Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı içindeki Saklı Kanyon, son yağışların ardından yeniden su akmaya başladı. Kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan kanyon, bu yılki yağışlarla eski canlılığına kavuştu.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içindeki Saklı Kanyon'da, son yağışların ardından yeniden su akmaya başladı.

1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan ve yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen ve Çaybaşı Deresi'ne dökülen Saklı Kanyon; şelaleleri, küçük göletleri ve manzarası ile son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Geçen yıl bölgede etkili olan kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan alan, doğal görünümünü büyük ölçüde yitirdi. Bu yıl kış aylarında ve son haftalarda etkili olan yağışlar ile kanyon yatağında yeniden su akışı başladı. Kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntü ile bölge eski canlılığına kavuştu. Yeniden akmaya başlayan Saklı Kanyon, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
