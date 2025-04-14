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Şakir Paşa Ailesi'nde nefes kesen sahne! Cevat, karısını babasının odasında bastı

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13 Nisan Pazar akşamı ekrana dönen Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat, Aniesi'yi babası Şakir Paşa'nın odasında yakaladı.

Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından kısa bir yayın arası veren Şakir Paşa Ailesi, 13 Nisan Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Geri dönüşü merakla beklenen dizi, reytinglerde iki kategoride ikinci sıraya yerleşerek başarısını sürdürdü.

KARISINI BABASININ ODASINDA YAKALADI

Yeni bölümde tansiyon yine yüksekti. Ailenin gelini Aniese ile kayınpederi arasında yaşanan yasak aşk, evdeki tüm dengeleri sarstı. Gece yarısı kayınpederin odasına gizlice giren Aniese, karşısında eşi Cevat'ı buldu.

"GECENİN BİR YARISI..."

Cevat'ın "Gecenin bir yarısı kayınpederinin odasında kim kocasıyla karşılaşsa korkar" şeklindeki serzenişi dikkat çekti. Cevat'ın "Söylesene güzeller güzeli karıcığım, sen ne zamandan beri babama adıyla hitap ediyorsun?" şeklindeki sorgulayıcı tavrı ise tansiyonu iyice yükseltti.

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Şakir Paşa Ailesi'nde nefes kesen sahne! Cevat, karısını babasının odasında bastı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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