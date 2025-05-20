Sakarya Üniversitesi'nde Anne Kedi ve Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sakarya Üniversitesi'nde Anne Kedi ve Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Sakarya Üniversitesi'nde ders çalışan öğrencilerin duyduğu yavru kedi sesi üzerine, kütüphanenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan anne kedi ve yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

SAKARYA Üniversitesi'nde kütüphanenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ile yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde bulunan kütüphanede ders çalışan öğrenciler, tavandaki havalandırmadan yavru kedi sesi gelmesi üzerine durumu görevlilere bildirdi. Üniversitenin güvenlik görevlileri ve öğrenciler, yavru kedi için seferber oldu. Kediyi bir türlü bulamayan görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Kütüphaneye gelen itfaiye ekibi de yavrunun yerini tespit edemedi. Bunun üzerine anne kedi, yavrusunu bulması için havalandırma boşluğuna konuldu. Anne kedi de yavrusu ile birlikte havalandırmada mahsur kaldı. Bir yanda öğrenciler kütüphanede ders çalışırken, diğer yandan ise ekipler anne ve yavru kedi için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu anne ve yavrusu bulunarak aşağıya indirildi. Kedi ve yavrusu karton kutuya konularak dışarı çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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