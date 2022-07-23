Sakarya'daki esrarengiz köye giden genç kız, sabah ayağına kına yakılmış olarak uyandı

Sosyal medya hesabından yayınladığı gizemli videolarla tanınan "gizligizemliolayl" hesabının sahibi genç kızın başına gelenler, duyanların tüylerini ürpertti. Genç kız, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da yer alan ve iddialara göre cini varlıkların bastığı Azem köyüne gitti.

ARDINDAN GELİP EVE YATTI

Sakarya'daki köye gitmesinin ardından kendi evine gelen genç kız, uykuya daldı. Sabah kalktığında ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü kendi iradesi dışında ayağına kına yakılmıştı.

ÇEKİMDEN GELDİKTEN SONRA OLDU

Genç kız, başına gelen olaylar hakkında şunları söyledi: "Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız Sakarya Azem köyünde bir video çektim. Bir takipçim de bana video gönderdi, babası parmağına kına yakılmasının ardından benim düğünüm var diye koşarak gitmiş. Çok etkilendim. Adam kendini daha sonra asmış. Komşusunun oğlu da o ağacın altında bulunmuş ve ora adak noktası olarak belirlenmiş, oradan geçenler sesler duyuyormuş. Ben de gidip orada çekim yaptım, sonrasındaki gün de böyle bir şeyle uyandım."

ELDE VEYA AYAKTA KINA İLE UYANMAK NE ANLAMA GELİYOR?

"İnsanın ruhu uyku halindeyken vücuttan çıkıp değişik alemleri dolaşmaktadır. Bu anlamda baktığımızda rüya da vücuda döndükten sonra geri kalmışların kalıntısıdır. Melek alemini, insan alemini ve cin alemini dolaşan ruh, rüya olarak dolaylı yoldan karşımıza çıkar. Dolaşan ruh dönerken o gezdiği yerlerden bazı ilerin vücutta çıkmasına neden olur. Ruh, uyku halinde buradan geçerken cinler alemine uğramış. Bu buradan sıçramış olabilir. Bu izler kına ya da daha farklı belirtiler halinde de ortaya çıkabilir. Bu durumun dini açıdan hiçbir kesinliği olmasa da muhtemel görüş bu şekildedir."