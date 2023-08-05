Sakarya'da Sahillerde Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tehlikeli dip akıntısı ve yüksek dalga boyları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar tarafından sahile, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi.

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tehlikeli dip akıntısı ve yüksek dalga boyları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçeleri Karasu ve Kocaali'de yüksek dalga boyları ve tehlikeli dip akıntısı nedeniyle denize girmek, ilçe kaymakamlıkları tarafından yasaklandı. Cankurtaranlar tarafından sahile, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi. Denize giren kişiler de çıkmaları için uyarıldı.