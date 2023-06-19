Sakarya'da Sağanak Yağış Yolları Su Bastı

SAKARYA'da etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, yollardaki su birikintilerinin tahliye etti.

Kent merkezinde öğle saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Orhan Gazi Caddesi'nde rögarların taşmasıyla, yolda yaklaşık 30 santim yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Araçlar, yolu kullanamadı.İhbar üzerine caddeye gelen belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular çekilirken, belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.