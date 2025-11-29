Sakarya'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

SAKARYA'da tost yediği sırada nefes borusuna yiyecek parçası kaçan Mustafa Çınar (57), Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Çınar'ın yardım istediği anlar ile kıraathanedekilerin müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karasu ilçesi terminalindeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathanede tost yiyen Mustafa Çınar'ın nefes borusuna yiyecek parçası takıldı. Nefes almakta güçlük çeken Çınar, oturduğu masadan kalkarak yardım istedi. Çınar'a, kahvedekiler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Müdahale ile Çınar'ın boğazındaki parça çıkarıldı. Çınar yeniden nefes almaya başlarken, o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çınar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),