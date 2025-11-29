Haberler

Sakarya'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da bir kıraathanede tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçan 57 yaşındaki Mustafa Çınar, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'da tost yediği sırada nefes borusuna yiyecek parçası kaçan Mustafa Çınar (57), Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Çınar'ın yardım istediği anlar ile kıraathanedekilerin müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karasu ilçesi terminalindeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathanede tost yiyen Mustafa Çınar'ın nefes borusuna yiyecek parçası takıldı. Nefes almakta güçlük çeken Çınar, oturduğu masadan kalkarak yardım istedi. Çınar'a, kahvedekiler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Müdahale ile Çınar'ın boğazındaki parça çıkarıldı. Çınar yeniden nefes almaya başlarken, o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çınar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.