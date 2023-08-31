Sakarya'da Fındık Bahçesinde Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık toplamaya gittiği bahçede dengesini kaybederek düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Eskibıçkı Mahallesi'nde yer alan fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek Rasimpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Dursun Turan, fındık toplamaya bahçeye gitti. Turan'ın, gittiği bahçede dengesini kaybederek düştüğü ve bu esnana başını ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilişkin inceleme başlatılırken, Dursun Turan'ın cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. - SAKARYA