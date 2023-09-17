Sakarya'da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Yalı Mahallesi'nde denize giren 14 yaşındaki Muhammet Cebrail Kozan gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.
Yalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde ailesiyle denize giren Muhammet Cebrail Kozan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, gönüllü cankurtaran, sağlık, itfaiye, polis ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kozan'ın bulunması için su üstü ve altında geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yaşam