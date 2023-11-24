Sakarya'da Çiçekçiler Öğretmenler Günü İçin Yoğun Mesai Harcıyor

Sakarya'da çiçekçiler, Öğretmenler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Özel günde öğrencilerin tercihi ise genelde 50 liralık gül oluyor.

Sakarya'da çiçekçiler, Öğretmenler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Özel günde öğrencilerin tercihi ise genelde 50 liralık gül oluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel günlerin vazgeçilmezi olan çiçekçiler, yoğun mesai harcıyor. Günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, bugün kutlanan Öğretmenler Günü öncesinde çiçekleri özenle hazırlayan dükkan sahibi Talha Çelik, çiçek fiyatlarının 50 liradan başladığını söyledi. Öğrencilerin daha çok gül tercih ettiğini ifade eden Çelik, internet üzerinden verilen siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

"Yoğunluğa yetişmeye çalışıyoruz"

Yoğun mesai harcadıklarını belirten Çelik, "Öğretmenler, anneler ve sevgililer günü bunlar bizim özel günlerimiz. Öğretmenler gününde insanların biraz daha maneviyatı yükseliyor. Bazı öğretmenler, öğrenciler için annesinden, babasından bile yakın olabiliyor. O yüzden öğretmenlere alınan her çiçek daha değerli oluyor. Bugün yoğunluğumuz biraz daha fazla, yetişmeye çalışıyoruz ve bizde bugüne değer veriyoruz. Çeşitli bitkilerimiz ile ne kadar farklı şeyler yapabiliriz, onları düşünüyoruz. Genel olarak iyi geçiyor hem bizim hem de öğretmenlerimiz için onların da buradan tekrar gününü kutluyorum" dedi.

"Fiyat olarak her bütçeye uygun çiçek var"

Her cebe uygun çiçekleri müşteriye sunduklarını ifade eden Talha Çelik, "50 liraya da 5 bin liraya da çiçeğimiz var. Bizim ürün yelpazemiz çok geniş. Dükkanımıza gelen öğrenci kardeşlerimiz rahatlıkla çiçeklerini alabiliyorlar. Fiyat olarak her bütçeye uygun çiçek var. En fazla buket tarzındaki çiçeklerimiz; papatyalar, güller satılıyor. Bir paket sigara 50 lira ama bizden bir gül alıyorsunuz o da 50 lira. Bu fiyata bir insanı mutlu edebiliyorsunuz. Çiçekçilere karşı fiyatlar konusunda ön yargısı olan insanları dükkanımıza bekliyoruz" diye konuştu.

"Bugün 20'nin üzerinde okula gittik"

Online olarak alınan siparişlerin daha fazla olduğunu aktaran Çelik, "Şimdi devir değişti sosyal medya insanların hayatında çok büyük bir rol oynuyor. O yüzden bundan 3-4 yıl öncesine göre insanlar evlerinden çıkmadan tek tuşla sipariş verebiliyor. Onlara da yardımcı oluyoruz; evlerine, okullarına götürüyoruz. Bugün 20'nin üzerinde okula gittik. Dükkan yoğunluğumuz geçen yıllara göre biraz daha azaldı, bunun sebebi de internet üzerinden gelen siparişler. Bu durumda dükkana gelen müşteri azalıyor ama internet üzerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA