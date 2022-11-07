Sakalları uzadı, hatları daha belirgin! İşte yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın 10 yıl sonraki hali

2012 yılında Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın hali ortaya çıktı. Artık tıraş olabildiğini ve kendisini çok daha iyi hissettiğini belirten Acar, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı.

SAKALLARINI TIRAŞ EDEBİLİYOR

Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, 10 yılda yüz fonksiyonlarını kullanma kabiliyeti kazandı. Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekindiğini, çocukların ise kendisinden korktuğu için sokağa çıkmadığını dile getiren Acar, nakil olduğu Akdeniz Üniversitesi'nde iş sahibi de oldu. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında çalışan Acar, aynanın karşısına geçtiğinde yeni yüzü için şükrediyor, çıkan sakallarını tıraş edebiliyor.

"ARTIK KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Operasyonun üzerinden 10 yıl geçtikten sonra görüntülenen ve nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Uğur Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.

Acar ayrıca işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.

İşte Uğur Acar'ın son görüntüsü;