Şair Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta Toprağa Verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine memleketi Sivas'ta babası Cezmi Bakiler'in mezarının yanına defnedildi. Cenaze namazı TBMM temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla kılındı.

İSTANBUL'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in (89) cenazesi, memleketi Sivas'ta vasiyeti üzerine babası Cezmi Bakiler'in mezarının yanında toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce yaşamını yitiren şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi, dün İstanbul'da, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas'a getirildi. Bakiler için Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenazeye TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hasan Limon tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine aile mezarlığında babası Cezmi Bakiler'in mezarının yanına defnedildi.

