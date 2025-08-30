Sahil yüzmeye giden kişi, fok balığıyla karşılaştı! İşte o anlar

Denize yüzmek için giden bir vatandaşlar, sahilde bir fok balığı ile karşılaşırken; o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YÜZMEYE GİTTİ FOK BALIĞI İLE KARŞILAŞTI

