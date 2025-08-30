Sahil yüzmeye giden kişi, fok balığıyla karşılaştı! İşte o anlar

Güncelleme:
Muğla'da sahile yüzmek için giden bir vatandaş, sahilde bir fokla karşılaştı. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Denize yüzmek için giden bir vatandaşlar, sahilde bir fok balığı ile karşılaşırken; o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Muğla'da sahile yüzmek için giden bir vatandaş, ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde sahildeki kayaların kenarında bir fok balığı görüldü.

YÜZMEYE GİTTİ FOK BALIĞI İLE KARŞILAŞTI

Sahilde fok balığı ile karşılayan vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

