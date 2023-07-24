Safranbolu'da Yaralı Bulunan Ebabil Kuşu Tedavi Edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı bulunan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak. Tarihi Cinci Hanı'nın duvarına çarptıktan sonra yere düşen ebabili gören han çalışanları, hayvana su verdi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine haber veren çalışanlar, kuşu yetkililere teslim etti. Yaralı kuş tedavisinin ardından doğaya salınacak.