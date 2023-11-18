Safranbolu'da İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ali Çakır'a ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerlerinde hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi sitesinde Ali Çakır'a ait lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerlerinde hasar oluştu.
Olay yeri inceleme ekipleri yangınla ilgili çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Yaşam