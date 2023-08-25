Safranbolu Belediyesi Konsept Dinlenme Alanları İnşa Ediyor

Safranbolu Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda konsept dinlenme alanları inşa etmeye başladı. Okul önleri ve cami çevrelerinde yapılan dinlenme alanları, vatandaşların rahatça dinlenebileceği ve konforlu bir şekilde oturabileceği yeşilliklerle donatılmıştır.

Safranbolu Belediyesi vatandaşların büyük beğenisini toplayan konsept park alanlarına ilave olarak dinlenme alanları inşaa ediyor.

Safranbolu Belediyesi hizmete aldığı ve vatandaşlardan rağbet gören Bağlarbaşı Mahallesi Çankaya Parkı, Babasultan Mahallesi İbrahim Ayhan Parkı, Esentepe Mahallesi Hüseyin Karataş Parkları'na ilave olarak konsept dinlenme alanları inşaa ediyor. Okul önlerinde çocuklarını bekleyen veliler, cami giriş çıkışlarında bir arada sohbet etmek isteyenler rahatça dinlenebilsin, konforlu alanlarda oturabilsin diye Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından yapımına başlanan dinlenme alanları kısa bir süre sonra tamamlanacak. Barış Mahallesi'nde yer alan Misak-ı Milli okulu ve Emek Mahallesi Siteler Camisi bölgesinde inşaa edilen konsept dinlenme alanları daha önce yapılan konsept parklar gibi yeşilliklerin hakim olacağı şekilde tasarlanıyor.

Öte yandan, 15 Temmuz Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine basketbol sahasının yapımı tamamlandı.Vatandaşların park isteği üzerine ise Başkan Köse'nin talimatı ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri proje çizimine başladı.