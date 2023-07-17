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Camiye giren köpek ile cemaatin imtihanı kamerada! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Yaşam Haberleri

İstanbul Başakşehir'de sabah namaz vaktinde camiye giren bir sokak köpeği namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği çıkartmaya çalıştı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Hayır Ortakları Camii'nde sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi. İlginç anlar caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Başakşehir Cami Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Hops Dediks:

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Cevap Yaz154Yayından Kaldır
Ahmet Sanamer:

Bilinçsizce tepki vermenin hiç manası yok belkide bu namazda kilmiyordur şu din bezirganligi işini ya öğrenin yada karışmayın bir bilene sorun kim dedi namazı olmaz diye delilin ney

Cevap Yaz106Yayından Kaldır
Zeki Anti:

Bilgisiz cahil, köpeğin camiye girmesini değil eve girmesini biraz araştır bakayım. Evde beslenmesi caiz olmayan bir hayvanın camiye girmesi ve onun arkasında namaz kılınmasını da anlarsın o zaman boş beleş. Dinle işin yok ama hesap soruyorsun delilin ney diye, beynin olmadığından araştıramıyorsun sen herhalde.

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