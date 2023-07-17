Camiye giren köpek ile cemaatin imtihanı kamerada! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

İstanbul Başakşehir'de sabah namaz vaktinde camiye giren bir sokak köpeği namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği çıkartmaya çalıştı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.