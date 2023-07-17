Camiye giren köpek ile cemaatin imtihanı kamerada! Ortaya ilginç görüntüler çıktı
Yaşam Haberleri
İstanbul Başakşehir'de sabah namaz vaktinde camiye giren bir sokak köpeği namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği çıkartmaya çalıştı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Hayır Ortakları Camii'nde sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi.
ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi. İlginç anlar caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.