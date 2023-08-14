Rus ve Ukraynalılar Alanya'da Korsan Taksicilik Yapıyor

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, yerleşik bazı Rus ve Ukraynalıların yabancı plakalı araçlarıyla korsan taksicilik yaptığını ve bunları yakalattıklarını söyledi. Akkaya, ayrıca Ukrayna plakalı bir çekicinin de yakalandığını belirtti.

"Yerleşik bazı Rus ve Ukraynalılar yabancı plakalı araçlarıyla korsan taksicilik yapıyorlar"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere:

"İşimizi elimizden almaya başladılar"

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya :

"Ukrayna plakalı çekici bile var"

ANTALYA - Alanya'da Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, ilçeye yerleşen bazı Rus ve Ukraynalıların yabancı plakalı araçlarıyla korsan taksicilik yaptığını ve bunları yakalattıklarını söyledi. Mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Akkaya, "Hatta Ukrayna plakalı kaçak çalışan bir çekici bile var" dedi.

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında korsan taksicilik yapmaya başladığını söyledi. Akkaya, "Rusya-Ukrayna savaşının ardından hızlı bir göç aldık. İlk etapta kiralar tavan yaptı. Bu insanlar belli bir nakitle Alanya ya geldiler. Paraları vardı ancak bu paralar bitince arayış içine girdiler. Evlerinde kuaför hizmeti veren, yemek yapıp satan, emlakçılık yapanlar var. Bizim sektörümüzle ilgilide taksicilik faaliyeti yapıyorlar" dedi.

"Level atladılar"

Yerleşik yabancıların kendi aralarında WhatsApp grupları oluşturarak taksi ve taşımacılık hizmeti sağladığını belirten Akkaya şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Rus ve Ukraynalılar teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Hatta bir level atladılar, taksi zillerinin altına, elektrik direklerine, otobüs duraklarına kare kod yapıştırmışlar. Sistemini de kurmuşlar, kare kodu okuttuğunuz zaman direkt Rus taksiciye yönlendiriliyorsunuz. Kaçak taksicilik hizmeti yapan bazı Rus ve Ukraynalıları yakalattık."

"Misafirlik biraz uzun sürdü"

Türk misafirperverliğinden dolayı bu kişilerin bazı olayları suistimal ettiklerine dikkat çekene Akkaya, "Bizim devletimizi bu insanlara kucak açtı ancak misafirlik de belli bir noktaya kadar. Bu misafirlik uzun sürdü. Devletimizin ve kamunun bu tür olaylara müsamaha göstermemesi lazım. Özellikle Antalya ve Alanya-Gazipaşa Havalimanlarında bu taşımacılığı yürütüyorlar. Sosyal medyada grupları var. Yasal anlamda ülkemizde mesleğini icra etmeye çalışan taksici esnafımızın hakkını gasp ediyor. Yakalananlar karakolluk oldu, vizesi dolanların araçları bağlandı" diye konuştu.

"Ukrayna plakalı çekici bile var"

Alanya'da yerli vatandaşların icra ettiği birçok meslek dalının Ruslar ve Ukraynalılar tarafından korsan olarak yapıldığını söyleyen Akkaya, "Hatta ilginç bir olay yaşadık. Ukrayna plakalı bir çekici, yine Ukrayna plakalı bir arızalı otomobili çekerken yakalandı. Bu çekicinin ülkemize nasıl girdiği ise belli değil. Tesisatçılık bile yapıyorlar" dedi.

Kayıt dışılık

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise, kentte Ukrayna-Rusya savaşından sonra Antalya'da birçok Rus ve Ukraynalının ev aldığını kaydetti. Bu ülke vatandaşlarının zorunlu ikametgah süresinin uzatıldığını dile getiren Dere, "Bununla birlikte birçok sorun gündeme gelmeye başladı. Özelikle kendi aralarında sosyal medya grupları kurarak kendi aralarında birçok iş kolunda görünmeye başladılar. Bu gruplar aracılığıyla emlakçılığa başladılar. Bazı sitelerin yüzde 90'ında ev sahibi Ukrayna ve Rusyalılar olmaya başladı. Denetimler başladı. Burada yaşayanları farklı mesleklerde görmeye başladık. Kayıt dışı güzellik yerleri açmaya başladılar. Yurt dışından gelen yolcu sayısı ile otelde kalan yolcu sayısı örtüşmüyor. Ciddi bir kaçak var. Günübirlik ve aylık kiraya vermeye başladılar. Burada kayıt dışılık varsa kayıt altına alınsın. Onlarda bizim vatandaşımızın geçtiği süreçten geçsinler. Ama onlar bunu yapmıyorlar" şeklinde konuştu.

"İşimizi elimizden almaya başladılar"

İl merkezi ve ilçelerde bu ülke vatandaşlarının korsan taksicilik yaptığını, bu şikayetlerin kendilerine geldiğini aktaran Dere, "Özellikle Alanya'da. Hem merkezde hem ilçelerde bunlar taksicilik yapıyorlar. Kendi araçlarıyla vatandaşlarını taşıyorlar. Aralarında WhatsApp grupları var. Daha da ileri gittiler, arıza yapan araçlarını çekmeye başladılar. Artık çekicilik yapıyorlar. Daha da bir ileri giderek, direklere barkod sistemi yapıştırdılar. Artık bizim mesleğimizi elimizden almaya başladılar. Bu insanlar geldiler vatandaş oldular, burada iş yapacaklarsa kayıt altında olmalılar. 100 bine yakın yaşayan yabancı nüfus var. Kendi aralarında işlerini birbirlerine yaptırmaya başladılar. Bizim işlerimizi elimizden almaya başladılar" açıklamasında bulundu.