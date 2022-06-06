Rögar kapağını kaldıran belediye işçileri, aniden fışkıran yüzlerce böcek yüzünden geri kaçtı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Yol ortasında bulunan bir rögarda işlem yapmak için kapağı kaldıran işçiler, kapağın altından çok sayıda böcek çıkması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Türkiye'de kaydedilen ancak henüz hangi ilimizde olduğu belli olmayan bir videoda, belediye işçilerinin zor anları yer aldı.
İŞLEM İÇİN KALDIRDILAR
Rögardaki bir işlem için kapağı kaldıran işçiler, kapağın altından aniden çok sayıda böcek çıkması nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçiler, böcekler yüzünden geri kaçtı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Bu anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Böceklerin hamam böceği olduğu iddia edildi.