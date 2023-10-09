Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Vatandaşlar dönüş hazırlıklarını tamamlamaları istendi.

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı.

Kentte hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.

Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.