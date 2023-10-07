Rize-Güneysu kara yolu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı

RİZE'de meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 3 yılda, 3'üncü kez çöken Güneysu- Rize karayoluna ilişkin DSİ Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nce inceleme ekibi oluşturuldu. Kentteki dere içerisindeki bentleri ve Karayolları'nın yol imalatlarını inceleyecek ekibin hazırladığı rapora göre yol haritası belirlenecek. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Hem sayın bakanlarımızın talimatları ile hem de DSİ ve Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. Birer teknik heyet gönderdiler. Yolun teknik incelemesini yapacaklar, ilimizde yollar ve derelerde meydana gelen hasarları veya yapılması gereken yerleri 2 gün boyunca inceleyecekler" dedi.

Rize'de 3 Ekimde etkili olan şiddetli sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Kentte 3 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı, 2 aracın sel ve heyelanda sürüklenerek hasar gördüğü, çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapandığı, afette aşırı sağanak sonrası Rize Güneysu kara yolunda 3 yılda 3'üncü kez çökme meydana geldi. Ekipler heyelanın izleri silmek için çalışma başlattı. İş makineleri ile kapalı yolları açan ekipler, göçük meydana gelen Güneysu Rize kara yolunda onarım çalışmalarını tamamladı. Yeniden ulaşıma açıla yol ile ilgili Karayoları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü yol ve kentteki dereler ile ilgili teknik inceleme başlattı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın katıldığı toplantı ile bilgilendirilen heyet toplantı sonrası çöken yolda incelemelerde bulundu.

'BİR YOL HARİTASI ÇIKARACAKLAR'

İnceleme sonrası açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerdeki yağışlarla beraber ilimizin çeşitli yerlerinde heyelanlar ve hasarlar meydana geldiği gibi buradaki Taşlıdere Vadisi'ndeki yolumuzda bir ufak çökme yaşadık. Onun neticesinde arkadaşlarımız gerektiği şekilde hızla incelemeyi ve müdahaleyi yaptılar ve o gerçekleşen hasarı bertaraf edip, yolu yeninden trafiğe açtık. Ama tabi bununla yetinmedik. Hem sayın bakanlarımızın talimatları ile hem de DSİ ve Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. Birer teknik heyet gönderdiler. Hem buradaki Taşlıdere Vadisi'ndeki sanayi Kavşağı'ndan Güneysu'ya ardından da Salarha tarafına kadar giden yolun teknik incelemesini yapacaklar, hem de ilimizde yollar ve derelerde meydana gelen hasarları veya yapılması gereken yerleri 2 gün boyunca inceleyecekler. Sanayi kavşağından Güneysu'ya kadar olan yolda Taşlıdere ve Salarha Vadisi'nde imalatla ilgili problemler yaşadığımız oldu. Karayollarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Yapılması gereken ne ise bir yol haritası çıkaracaklar. İmalatlarla ilgili teknik olarak detaylı bir değerlendirme yapıyorlar. Onun neticesinde eksik olan yerler varsa onların tamamlanmasını gerçekleştireceğiz. Mutlaka vardır, imalat kusurları ilgili olabilecek şeyler varsa onların izalesine gideceğiz. Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölgedeki ekiplerimiz hem de genel müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alacak. Onun değerlendirmesini yaptık. Beraber saha incelemesi yapacağız. Buradan çıkacak raporlar, hem DSİ'nin dere içerisindeki bentleri hem de karayollarının yol imalatları ilgili gereğini ifa edeceğiz" diye konuştu.

'PROBLEMİ ORTADAN KALDIRACAK TEDBİRLERİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Heyet ile birlikle incelemelere katılan DSİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek ise "DSİ Genel Müdürlüğü olarak, teknik ekibimizle öncelikle problemle teşhis koyup, tedaviye geçeceğiz. Ön görüşmemizi yaptık. Sahada da detaylı bir inceleme yaptıktan sonra bir rapor olarak genel müdürlüğümüze sunacağız. Bakanımızın talimatı ile buradaki problemi ortadan kaldıracak tedbirleri alacağımıza inanıyoruz" dedi.