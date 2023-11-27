Rize'de Fırtına ve Sağanak Sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda Göllenmeler

Rize'de etkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

RİZE'de etkili olan fırtına ve sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar, yer yer göllenmelere neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz'de dün gece başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. (DHA)