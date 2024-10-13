Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunması nedeniyle yer alması Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Şirket sahibi yaptığı açıklamada, numune alma sürecinde birçok teknik hatanın yapıldığı ve işletmenin ürünlerinde kesinlikle domuz eti kullanılmadığını iddia etti. Domuz eti skandalının yankıları sürerken şirketin 'Helal Sertifika' sahibi olduğu iddia edilmişti. Helal Akreditasyon Kurumu, işletmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

HAK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAK, doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlememektedir. HAK, Kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda vazedilen objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite etmekte, yetkilendirmektedir.

"HERHANGİ BİR BELGESİ BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca, Ağustos ayında ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi; sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği "kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı" kapsamaktadır.

"SAVUNMA TALEP EDİLDİ"

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesine konu gen mevcudiyeti ise, bu ürünleri merkezden getirip tüketime hazır hale getiren hususi 2 adet restoranın hizmet sunumunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal vb. olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır.

"HAK, İZLEMEYE VE KONTROL ETMEYE DEVAM EDECEKTİR"

HAK, yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen akreditasyon başvurularını bu alandaki uluslararası standartlarda yer verilen kural ve ilkeler uyarınca titizlikle değerlendirmeye devam edecektir. HAK, ayrıca akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarını da hem mutat gözetim planlarına bağlı olarak, hem de piyasadan alınan geri bildirimler ve kuruluşların performanslarına göre ortaya çıkacak risk durumuna bağlı olarak düzenli aralıklarla izlemeye ve kontrol etmeye devam edecektir."