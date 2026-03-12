Haberler

Trabzon'da 'Tekne Orucu' Etkinliği Miniklerle Buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Vali Tahir Şahin, ramazan ayı dolayısıyla 'tekne orucu' etkinliğinde yaklaşık 2 bin çocukla bir araya geldi. Etkinlikte, çocuklar Nasreddin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Vali Tahir Şahin, ramazan ayı dolayısıyla başlatılan 'tekne orucu' etkinliği kapsamında Hanife Hatun Camisi'nde yaklaşık 2 bin çocukla bir araya gelerek miniklerin heyecanına ortak oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve gelenekleri geleceğe aktarmak amacıyla 4-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlediği 'tekne orucu' etkinlikleri Ortahisar ilçesinde devam etti. Hanife Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 2 bin çocuk katıldı. Nasreddin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat gösterileriyle eğlenceli anlar yaşayan çocukların mutluluğuna; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da eşlik etti. Etkinliğin sonunda çocuklara hediyeler ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

'ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYONA İMZA ATIYORUZ'

Tekne orucu etkinliklerinin geleneklerin geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Genç, "Bir geleneği yaşattığımız için ve geleceğe taşıdığımız için çok mutluyuz. Çocuklarımızı küçük yaşta cami ile buluşuyor ve oruçla tanışıyor. Camilerimiz cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor. Çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Sadece Trabzon merkezde değil bütün ilçelerimizde bu faaliyeti sürdürüyoruz. Programlarımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
