Üye Girişi
Haberler

Uzman Psikolog 'Incel' denilen sapkın gruba karşı uyardı! Çocukları böyle kandırıyorlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klinik Psikolog ve Yazar Mert Koçak, Haberler.com stüdyosunda Incel akımını ve bu akıma katılan kişilerin özelliklerini anlattı. Bu akımın genellikle kadınları aşağılayan, özgüven eksikliği yaşayan erkekler tarafından oluşturulan bir grup olduğunu anlatan Koçak, akıma katılanların genellikle sosyal ilişkileri zayıf, aile bireyleriyle arası iyi olmayan ve duygusal eksiklik yaşayan kişiler olduğunu belirterek çocukların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Klinik Psikolog ve Yazar Mert Koçak Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Koçak, Incel akımının ne olduğunu ve bu gruba üye kişilerin özelliklerini anlattı.

"INCEL GRUBUNDA KADINLAR ÇOK DEĞERSİZ"

Incel grubundaki kişilerin temel ideolojilerini anlatarak tehlikeye dikkat çeken Koçak, "Incel aslında toplumumuzun çok tanımadığı bir terim. Aslında İngilizce bir kelimenin kısaltılması, 'involuntary celibate' istemeden bekar anlamına geliyor. Incel bir grup oluşturulup, bu grubun içerisine belirli duygularda kendini eksik hisseden insanları üye edip orada bir akım gerçekleştiriyorlar. Incel'lik erkekler tarafından kurulan bir grup, genelde kadınları daha çok aşağılayan bir grup. Ailesi tarafından kabul edilmeyen, kadınlar tarafından reddedilen, özgüven eksikliği olan bir topluluk. Incel grubunda kadınlar çok değersiz, dünyadaki bütün erkeklerin kadınlardan daha değerli varlık olması gerektiğini savunan ve düşünen bir erkek topluluğu." dedi.

"DUYGUSAL EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR BU AKIMA KATILIYOR"

Incel grubunda insanlar neden katılıyor? sorusunu yanıtlayan Koçak, " Özellikle asosyal olan bireylerde bu çok gerçekleşir. Aile bireyleriyle arası iyi olmayan, insanlarla arası iyi olmayan, sosyallikle arası iyi olmayan daha çok özgüven eksikliği yaşayan bireylerde oluyor. Ailesel bir onarım yoktur aslında. Bu çocuk kendi içinde yaşadığı duygusal eksikliklerden dolayı bir gruba ait hissetmek ister. Bu konu çok derin bir konu. Madde bağımlılığının da buradan çıkma ihtimali çok yüksek ve çok büyük bir etkisi var. Çocuğun anne babasıyla iletişimi eksikse, yeteri derecede sağlıklı duyguları alamıyorsa eğer çocuk bir yere ait olmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

Uzman Psikolog 'Incel' denilen sapkın gruba karşı uyardı! Çocukları böyle kandırıyorlar

Uzman Psikolog 'Incel' denilen sapkın gruba karşı uyardı! Çocukları böyle kandırıyorlar
Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

Psikoloji Sağlık Yaşam Çocuk

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması! Bakanlığı suçladılar

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.