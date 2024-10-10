Uzman Psikolog 'Incel' denilen sapkın gruba karşı uyardı! Çocukları böyle kandırıyorlar

Klinik Psikolog ve Yazar Mert Koçak Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Koçak, Incel akımının ne olduğunu ve bu gruba üye kişilerin özelliklerini anlattı.

"INCEL GRUBUNDA KADINLAR ÇOK DEĞERSİZ"

Incel grubundaki kişilerin temel ideolojilerini anlatarak tehlikeye dikkat çeken Koçak, "Incel aslında toplumumuzun çok tanımadığı bir terim. Aslında İngilizce bir kelimenin kısaltılması, 'involuntary celibate' istemeden bekar anlamına geliyor. Incel bir grup oluşturulup, bu grubun içerisine belirli duygularda kendini eksik hisseden insanları üye edip orada bir akım gerçekleştiriyorlar. Incel'lik erkekler tarafından kurulan bir grup, genelde kadınları daha çok aşağılayan bir grup. Ailesi tarafından kabul edilmeyen, kadınlar tarafından reddedilen, özgüven eksikliği olan bir topluluk. Incel grubunda kadınlar çok değersiz, dünyadaki bütün erkeklerin kadınlardan daha değerli varlık olması gerektiğini savunan ve düşünen bir erkek topluluğu." dedi.

"DUYGUSAL EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR BU AKIMA KATILIYOR"

Incel grubunda insanlar neden katılıyor? sorusunu yanıtlayan Koçak, " Özellikle asosyal olan bireylerde bu çok gerçekleşir. Aile bireyleriyle arası iyi olmayan, insanlarla arası iyi olmayan, sosyallikle arası iyi olmayan daha çok özgüven eksikliği yaşayan bireylerde oluyor. Ailesel bir onarım yoktur aslında. Bu çocuk kendi içinde yaşadığı duygusal eksikliklerden dolayı bir gruba ait hissetmek ister. Bu konu çok derin bir konu. Madde bağımlılığının da buradan çıkma ihtimali çok yüksek ve çok büyük bir etkisi var. Çocuğun anne babasıyla iletişimi eksikse, yeteri derecede sağlıklı duyguları alamıyorsa eğer çocuk bir yere ait olmak isteyecek." ifadelerini kullandı.