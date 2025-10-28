Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

AFAD verilerine göre dün akşam saat saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Depremin derinliği 5,99 kilometre olarak açıklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İlçede 2 ay arayla ikinci kez 6,1 büyüklüğünde deprem olması endişeleri artırdı.

PROFESÖRDEN ÇARPICI MESAJ

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı depreminin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Prof. Dr. Tüysüz, "En büyüğü 4,2 olan çok sayıda artçı oldu, bu artçılar sürecektir hasarlı binalara girmeyiniz. Sındırgı yöresinde 10 Ağustos'tan bu yana 12 binden fazla deprem oldu." dedi.

"NAGAZAKİ ATOM BOMBASINA EŞDEĞER"

Prof. Dr. Tüysüz, 6,1 büyüklüğündeki depremin yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğer olduğunu belirtti.