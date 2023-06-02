Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in annesi Gülsima Özdemir, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Horsan Orta Cami'inde kılındı ve Horasan İlçe mezarlığına defnedildi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in annesi vefat etti.

Bir süreden beridir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Gülsima Özdemir'in cenazesi Horsan Orta Cami'inde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Horasan İlçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK başkanları, yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM