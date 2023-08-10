Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan emekli olan Prof. Dr. Belgin Efe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Başkan Büyükerşen, Efe'yi makamında ağırladı ve hizmetleri için teşekkür etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan emekli olan Prof. Dr. Belgin Efe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Başkan Büyükerşen, ESOGÜ Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan emekli olan Prof. Dr. Belgin Efe'yi makamında ağırladı.

Eşi Nazif Efe ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz'un da yer aldığı ziyarette Prof. Dr. Belgin Efe, Başkan Büyükerşen'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de Efe'nin başta Eskişehir ve bölge illeri olmak üzere Türkiye'de çok önemli hizmetler verdiğini belirterek, sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret sonunda Büyükerşen, Belgin Efe'ye hizmetleri anısına teşekkür plaketi takdim etti.