Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Bir akaryakıt istasyonunda çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Polislik sınavında elendiğini söyleyen bir pompacı, kurye olduğu belirtilen müşteriye "Bilirsen yakıt ücreti almayacağım" diyerek sınavda sorulan bir soru sordu: "Atatürk'ün ilk beslediği evcil hayvanın ismi nedir?"

"ATATÜRK'ÜN EVCİL HAYVANI MI VARMIŞ?"

Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan kurye, kameraya yansıyan tepkisinde, "Atatürk'ün evcil hayvanı mı varmış?" diyerek durumu ifade etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken video, kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı ve kullanıcılar arasında tartışma ve esprili yorumlara neden oldu.

Görüntülerde, pompacının soruyu sorma biçimi ve kurye ile arasında geçen kısa diyalog dikkat çekerken, bazı izleyiciler olayda sorgulanan bilgi düzeyine; bazıları ise pompacının sınav anısını hatırlatma biçimine odaklandı.