Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
Güncelleme:
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
Bir pompacı, polislik sınavında elendiğini söyleyip kuryeye "Doğru bilirsen yakıtı bedava" diyerek "Atatürk'ün ilk beslediği evcil hayvanın ismi nedir?" sorusunu sordu; kurye şaşkınlıkla "Atatürk'ün evcil hayvanı mı varmış?" dedi.

Bir akaryakıt istasyonunda çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Polislik sınavında elendiğini söyleyen bir pompacı, kurye olduğu belirtilen müşteriye "Bilirsen yakıt ücreti almayacağım" diyerek sınavda sorulan bir soru sordu: "Atatürk'ün ilk beslediği evcil hayvanın ismi nedir?"

"ATATÜRK'ÜN EVCİL HAYVANI MI VARMIŞ?"

Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan kurye, kameraya yansıyan tepkisinde, "Atatürk'ün evcil hayvanı mı varmış?" diyerek durumu ifade etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken video, kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı ve kullanıcılar arasında tartışma ve esprili yorumlara neden oldu.

Görüntülerde, pompacının soruyu sorma biçimi ve kurye ile arasında geçen kısa diyalog dikkat çekerken, bazı izleyiciler olayda sorgulanan bilgi düzeyine; bazıları ise pompacının sınav anısını hatırlatma biçimine odaklandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Soruyu bilemeyen girmiyormuydu polisliğe yaaaaa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Mülakat kadar kul hakkı yenen bi uygulama olamaz. ilşkili kim varsa ahireti % 99 gidik. Hani mecburi yapılması gereken görevler vardır (spiker, ses sanatçısı..vb) ama 300 kişi alınacak işe 900 kişi niye mulakat? saçmalığın daniskası. 900. sıradakinin şansı nasıl olabilir ki? % 20 fazla çağırırsın mülakata 360 kişi yetmezmi. kul hakkı yemenin en hülasasıdır bu uygulama. Her Türk Vatandaşı eşit olmalı devleti nezdinde...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal ALBAYRAK:

ülkeme bak. aktifsin zekisin ülken için yapmayacağın bir şey yok gözü karasın el becerin çok iyi spor fiziğin çok iyi ama gel gör bir soru bilemedin elediler. o sorunun iyi bir polis olacak kişiye acaba ne faydası vardı ki. bu çocuk yerine kimi aldılar kim bilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

senin torpilin olmayınca sınavda bırakmak için bilerek sormuşlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
