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Polislerden yolunu kestikleri kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım

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İstanbul Esenyurt'ta 2 polis memuru, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kuryenin yolunu kesti. Kuryenin araç kamerasına yansıyan konuşmalarda, polislerin kuryeye "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım." dediği duyuluyor. Kuryenin ise defalarca özür dilediği polisler ise bağırarak tepki gösteriyor.

İstanbul Esenyurt'ta iki polis memurunun, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri motosikletli kuryenin yolu kesti.

Kuryenin aracındaki kameraya yansıyan görüntülerde, polis memurlarından birinin kuryeye yönelik, "Sen ne el kol yapıyorsun. Ne küfür ediyorsun. Akşam akşam zaten sinirliyim. Sen dalga mi geçiyorsun benimle, öldürürüm seni burada. Senin kafana sıkarım. " dediği duyuluyor.

Kuryenin ise polislerden defalarca özür dilediği mikrofona yansıyor.

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Polislerden yolunu kestikleri kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıQues who:

Hemen açığa alın bir daha polislik yapmasın böyle bir adam belinde silahla gezmemeli

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Şoför hiçbir şey dememiş. Yok küfür falan... Bunların rehabiliteye gönderilmesi şart... Bu kafa da polislik yapılmaz...

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

POLİSLİK ZOR GELİYORSA HEP KAFAN BOZULUYORSA İSTİFA EDİP SİMİT SATACAKSIN YADA İNŞAATLARDA AMELELİK YAPIP KUM TAŞIYACAKSIN

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

HADİ DİYELİM KURYE 2 CİNAYET İŞLEMİŞ KAÇIYOR TESADÜF POLİSLERLE KARŞILAŞTI O ANDA KURYE 2 POLİSİ VURSA SONUÇ NE OLUR BİRDE OLAYIN BU BOYUTU VAR

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Eski batıda herkezin belinde silah olduğundan böyle olmuyordu kimse kimseyı taciz etmiyordu daha sakin davranıyordu

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ben 53 yildir avusturya ve almanyada yasiyorum, onlarca siddet yanlisi asiri irkci sag sol hatta pkk sempatizani kürtlerin yürüyüslerine sahit oldum yer yer polise saldirilar vardi veya polisler siddet uyguluyordu AMA HIC BIR POLISIN MIGFERINDE YAZILI OLAN BAGLI OLDUGU BIRIMIN VE POLISIN KIMLIK NUMARASI KAPATILMAMISTI, madem bizim polisimiz suc islemiyorsa niye migfer ve yaka numarasi gizleniyor böyle demokrasi yargi bagimsizligimi olur? vatandasinda polisinde hakkini hukukunu bilmesi gerekir.

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu tip polisler kendilerini ne zannediyor sen polissin kafan bozuk diye isteğin gibi konuşamazsın insanlara rehabilitasyon merkezleri var gidebilirsiniz bizim vergilerimizle ödeniyor maaşlariniz inşallah bu duruma maruz kalan kişi cimere yazar

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Haber Yorumlarıkorsan71:

atılsın polislikten bir yerde patlar

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

şu çok açık polisler raydan çıktı.. bu adamlar kendilerini kanundan üstün görüyor.. Sizin değerli olan o şerefli üniformanızdir siz değil.. karakterinizi o üniformaya uygun hale getirin .. şu hep derim her polis kıyafeti giyen adam adam değildir.. Şunu da unutmamak lazım vatanına bağlı milletine bağlı hukuk kurallarına uyan bizim için 7/24 görev yapan polsielrimjz başımızın üstünde yeri var Allah onların ayağına taş değdirmesin..

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