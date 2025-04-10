Polislerden yolunu kestikleri kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
İstanbul Esenyurt'ta 2 polis memuru, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kuryenin yolunu kesti. Kuryenin araç kamerasına yansıyan konuşmalarda, polislerin kuryeye "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım." dediği duyuluyor. Kuryenin ise defalarca özür dilediği polisler ise bağırarak tepki gösteriyor.
İstanbul Esenyurt'ta iki polis memurunun, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri motosikletli kuryenin yolu kesti.
Kuryenin aracındaki kameraya yansıyan görüntülerde, polis memurlarından birinin kuryeye yönelik, "Sen ne el kol yapıyorsun. Ne küfür ediyorsun. Akşam akşam zaten sinirliyim. Sen dalga mi geçiyorsun benimle, öldürürüm seni burada. Senin kafana sıkarım. " dediği duyuluyor.
Kuryenin ise polislerden defalarca özür dilediği mikrofona yansıyor.