Polis Memuru Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde polis memuru Ramazan Güzel, evinin önünde bulduğu yeni doğun 2 köpeğe sahip çıktı. Yavruları evine alıp, besleyen Güzel, "Soğuktan ölmek üzereydiler, titriyorlardı" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Güzel, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünde sesleri duyunca kapıya çıktı. Kaldırım kenarında yeni doğmuş köpek bulan Güzel, 1 saat sonra yine benzer sesler duydu. Çevrede arama yapıp, bu kez 2'nci köpeği bulan Güzel, evine getirdiği yavruları saç kurutma makinesi ile ısıttı, ardından kedi sütü ile besledi. Ramazan Güzel, "İlkini eve götürdüm, kuruttum, mama verdim ve kendine geldi. Sonra bu ikincinin sesini duyunca yine dışarı çıktım. İnşallah ikisi de yaşayacak. Annelerini de bulsak daha iyi olurdu. Bu hayvanları atıp gidenler, insanlıktan nasip almamışlar. Soğuktan ölmek üzereydiler, titriyorlardı. Çok şanslılar, benim evde kedim var. Kedi sütü de var, bir süre evde besleyeceğim" dedi.