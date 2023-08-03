Pet Shop'ta Tavşan, Ördek ve Civcivler Öldürüldü

Körfez ilçesinde bir pet shopun önünde bulunan tavşan, ördek ve civcivler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. İş yeri sahibi olayın araştırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir pet shopun önünde beslenen tavşan, ördek ve civcivler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Öldürülen tavşanın başı da iş yerinin önüne bırakıldı. İş yeri sahibi Zafer Cengiz, hayvanları öldüren kişilerin bulunmasını istedi.

Olay, 1 Ağustos gecesi Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Petkimliler Caddesi'nde meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında pet shop dükkanını kapatıp evine giden yüzde 90 görme engelli Zafer Cengiz, sabah saatlerinde geri döndüğünde hayvanların bulunduğu kafeslerin dağıtıldığını, 3 civciv, 1 ördek ve 1 tavşanın ise öldürüldüğünü fark etti. Yavru tavşanın başının kesilerek iş yerinin kapısına bırakıldığını gören Cengiz, polis merkezine giderek olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin hukuk önüne çıkarılıp gerekli cezayı almasını talep eden Cengiz, "Hayvan hakları derneğinin de bu davaya müdahil olmasını istiyorum. Gerekirse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, gerekirse Çevre Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılıp bu suçluların bulunmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.