Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi

Halka açık çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve dini öğütlerde bulunan tebliğcilerin son durağı bir pavyon oldu. Gittikleri mekanda mikrofonu eline alarak sahneye çıkan tebliğcilerden biri eğlenmeye gelenlere hitaben yaptığı konuşmada "Bu dünyanın bir daha dönüşü yok" mesajı verdi.

"ÇOK İNSAN YALVARACAK"

Sözlerinin devamında "Çok insan yalvaracak 'Allah'ım beni dünyaya geri gönder' ama geri dönüş olmayacak" diyen tebliğci, "Allah'ım bizi cennetinde buluştursun" diyerek konuşmasını noktaladı.