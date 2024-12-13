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Pastanın mumlarını üflemeye kıyamadı: Az yansa da baksak

Pastanın mumlarını üflemeye kıyamadı: Az yansa da baksak
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Eve geldiğinde oğlunun doğum günü için sürpriz yaptığı gören baba pastadaki mumları üflemeye kıyamadı. "Mumlar az daha yansa da baksak" diyen babanın videosu izleyenlerin kalbine dokundu.

Baba ve oğlu arasındaki doğum günü kutlaması izleyenlerin kalbine dokundu. Hazırladığı sürprizle babasını hem şaşırtan hem de duygulandıran oğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"BEN BUGÜN MÜ DOĞDUM?"

Eve geldiğinde pastayı ve mumları gören baba, şaşkınlığını gizleyemedi. "Bu ne, pasta falan neyin nesi?" diye soran baba, oğlunun "Bugün doğum günün baba. İyi ki doğdun." cevabıyla duygulandı. "Ben bugün mü doğdum?" diye soran babaya oğlu, doğum gününü dedesinden öğrendiğini ve iki gündür sürpriz için hazırlık yaptığını söyledi.

MUMLARI ÜFLEMEYE KIYAMADI

Dileğini diledikten sonra pastanın üzerindeki mumlara uzun uzun bakan baba, "Mumlar az yansa da baksak." dedi. Oğlunun çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Baba ve oğlu arasındaki sevgi dolu diyaloglar izleyenleri duygulandırdı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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