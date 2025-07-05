Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti

Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
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Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
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Göz alıcı projelere ara veren Bade İşçil, bu kez tatil için Adalar'a gitmek üzere halk otobüsüne binerken görüntülendi. Valiziyle durağa gelen oyuncu, salaş tarzıyla dikkat çekti. "İlk otobüse bineceğim, sonra aktarma yapacağım" diyen İşçil, sade yaşam tercihini bir kez daha gözler önüne serdi.

Göz alıcı oyunculuğu ve sade zarafetiyle her zaman ilgi odağı olmayı başaran Bade İşçil, bu kez alışılmışın dışında bir görüntüyle gündeme geldi. Ne kırmızı halıda ne de elit bir davette... Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, İstanbul'un kalabalığı içinde valiziyle halk otobüsüne binerken kameralara takıldı.

SALAŞ ŞIKLIK, MÜTEVAZI YOLCULUK

Bir dönem "Ezel", "Kuzey Güney" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi büyük ses getiren yapımlarda rol alan Bade İşçil, ekranlara verdiği ara sonrası kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Lüks yaşam tarzıyla da zaman zaman konuşulan oyuncu, bu kez son derece sade kıyafetleri, valizi ve salaş tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti

Sabah'ın haberine göre, otobüs durağında beklerken görüntülenen İşçil, gazetecilerin sorularını geri çevirmedi. Tatile gitmek için otobüs durağında bekleyen oyuncu gazetecilerle ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Rotasını paylaşan Bade İşçil, "Büyükada'ya gidiyorum. İlk halk otobüsüne bineceğim, sonra aktarma yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti

"UZUN ZAMANDIR İŞİM YOK" DEMİŞTİ

Bade İşçil daha önce verdiği bir röportajda, "Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum" ifadeleriyle gündem olmuştu. Bu sözleri, kariyerinde seçici davrandığını ve hayatında sadeleşmeyi tercih ettiğini düşündürmüştü. Son görüntüsü ise bu açıklamalarla oldukça örtüşür nitelikteydi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAksaray:

milyonlarca insan kullanıyor toplu taşıma aletini nolmuş yani bu kişi de gittiyse

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Haber YorumlarıÖnder Taş:

Haber yapmak için haber yapiyosunuz Avrupa'da bisikletle gidiyo binlerce insan işe

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Haber YorumlarıMevlüt:

Bulamamış mı bir kro

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

kadın belki halktan bi kadın , egosuz falan mesela yanii.. bunu işe nasıl bağladınız? neden hiç bir şeyi insani ve vicdani yazamıyorsunuz ? hayatta her şey maddi mi ?

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

tanrının çocuklarımı ala Allah ya çok büyük olay bade otobüse binde

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