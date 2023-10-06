Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak bir araçtan kopan lastik parçaları gösterildi. Kaza sonucunda Ankara istikameti yaklaşık yarım saat kapalı kaldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İnceleme başlatıldı.

Otoyolda zincirleme kaza, 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sapanca Yeni Mahalle mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada A.B.K. idaresindeki 60 DF 374 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun ortasında başka bir araçtan kopan lastik parçalarının üzerinden geçerek kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen araçtan akan yağ sebebiyle aynı yönde seyir halinde olan 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç kayarak kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle Ankara istikameti yaklaşık yarım saat kapalı kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normale dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.