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Otomobilin fren balata sistemi ile sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Otomobilin fren balata sistemi ile sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Bolu'da bir otomobilin fren balata sistemi ile teker arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sol arka ayağı kopan kedi, tedavi altına alındı.

BOLU'da, otomobilin fren balata sistemi ile teker arasında sıkışan yavru Kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sol arka ayağı kopan Kedi, tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracından gelen kedi sesini duyunca otomobilini durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin fren balata sistemi ile tekerleğin arasında sıkışan kediyi buldu. Yapılan çalışmayla kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sol arka ayağı kopan kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Yaşam

Cumhuriyet Caddesi Sümer Mahallesi İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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