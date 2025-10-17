Haberler

Otomobilin Altında Sürüklenen Oklu Kirpi Öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin altında kalarak sürüklenen nesli tükenmekte olan oklu kirpi hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, sürücünün kirpiyi görmesine rağmen yoluna devam etmesi sosyal medyada tepki topladı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin altında sürüklenen oklu kirpi öldü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geç saatlerde Gazi Paşa– Firuz Paşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Nesli tükenmekte olan oklu bir kirpi, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobilin altında kalarak, metrelerce sürüklendi. Vatandaşların uyarısıyla aracı durduran sürücü, lastiğin altındaki oklu kirpiyi görmesine rağmen yoluna devam etti. Oklu kirpi ölürken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerde, oklu kirpinin aracın sol arka lastiği altında kaldığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Uyarı üzerine duran sürücünün, araçtan inerek kirpiyi görmesine rağmen tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan oklu kirbinin bir süredir çevrede göründüğü ve bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği de anlaşıldı. Polis, sosyal medyada büyük tepki toplayan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
