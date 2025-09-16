Haberler

Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti

Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti
Haber Videosu

Adana'da bir inşaatın 10. katında çalışan işçiler, otomobilden gelen müzik sesiyle halay çekmeye başladı. O anlar cep telefonu ile anbean görüntülenirken; halayın ardından işçiler işlerine devam etti.

Adana'da bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesiyle birlikte oldukları yerde halay çekmeye başladı.

Adana'dan iç ısıtan görüntüler geldi. Kentin Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesini duyunca kendini tutamadı.

BİR ANDA HAYALA DURDULAR

Bir işçi önce elindeki kerpetenle birlikte dans etmeye başladı. Yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiye diğer arkadaşları da katılarak halay çekmeye başladı.

O ANLAR KAMERALARDA

İşçilerin tehlikeli oyunu cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. İşçiler halayın ardından işlerine devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Rekabet Kurulu duyurdu! Star TV ve OGM Prodüksiyon soruşturması sonlandırıldı

Rekabet Kurulu'ndan Türkiye'nin dev televizyon kanalı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki Zelal'e apartman boşluğunda dehşeti yaşattı: Çamaşırlarını sıyırarak...

Sapık komşu, 19 yaşındaki Zelal'e dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.