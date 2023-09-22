Otluk arazide çıkan yangın geceyi aydınlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da otluk arazide çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı.

Olay, Erzincan merkezde Mollaköy Beldesi Mahmutlu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kuru otların bulunduğu arazide yangın bir anda dumanlar yükselerek yerini alevlere bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangın tamamen söndürülürken arazi sahibi henüz belirlenemedi.