Otluk alanda çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

EDİRNE - Edirne'de oltuk alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek otluk ve çalılık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yakındaki evlere sıçramadan ekiplerin 40 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının söndürüldüğünü öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.