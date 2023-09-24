Osmanlı döneminde savaşan askerlere zindelik için yedirilen ve kılıç yaralarının tedavisi için kullanıldığı kayıtlara geçen 'küflü peynir' olarak bilinen tescilli 'yeşil peynir' günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan vazgeçilmez lezzet: "Küflü peynir"

KONYA - Osmanlı döneminde savaşan askerlere zindelik için yedirilen ve kılıç yaralarının tedavisi için kullanıldığı kayıtlara geçen "küflü peynir" olarak bilinen tescilli "yeşil peynir" günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor.

Türk mutfağının önemli kahvaltılık besinlerinden olan küflü peynir, lezzeti ile dünya mutfağında da sıklıkla tüketiliyor. Osmanlı döneminde savaşan askerlere zindelik için yedirilen ve kılıç yaralarının tedavisi için kullanılan lezzet günümüzde de "yeşil peynir" olarak tescillenerek tüketilmeye devam ediyor. Halk dilinde küflü peynir olarak bilinen bu lezzet, yaklaşık 6 aylık bir üretim sürecinden sonra sofralara geliyor.

" Japonya'dan, Amerika'dan ziyarete gelenler tadıp çok beğenip alıyorlar"

Konya'nın halk arasında Kadınlar Pazarı olarak meşhur olan Melike Hatun Çarşısı'nda esnaf olan Fatih Canfeda, "Yerli peynir küflüsü var bunun içinde doğu yöresinden gelen peynirleri küflendiriyoruz. Yerli peynir küflüsünü satıyoruz biz. Sezonda 4 ile 5 bin ton arasında peynir yapılıyor Konya'da. Türkiye'de ise 13 - 14 ile peynir gidiyor. İstanbul'da bulunan en lüks lokantalara peynir gönderiyoruz. Yurt dışında olan müşterilerimiz oluyor. Japonya'dan, Amerika'dan ziyarete gelenler tadıp çok beğenip alıyorlar. Fransa'nın meşhur peyniri var kilosu 800 lira biz burada bu peyniri burada 130 liraya satıyoruz. Onlar da şaşırıyor. Süzme peynirler sağlığa faydalı değil, peynir suyundan yapılıyor ama bu peynir köylerden toplanan peynirlerle yapılıyor. Katkı maddesi olmadan toplanan doğal peynirler getiriliyor daha sonra çekilip çuvallara basılıyor ve olgunlaşma sürecine bırakılıyor" dedi.

"Bu peynirler doğal küf, yaklaşık 2 ayda küfleniyor"

Konya halkı tarafından da her zaman ilgi alanı olduğunu aktaran esnaf Canfeda, "Eskiden sadece kış aylarında tüketiliyordu ama o sezon bitti. Artık yaz kış tüketiliyor. Kışın bir nebze daha çok tercih ediliyor. Benim iki çocuğum var, bu çocuğumdan birisi kaşar peyniri ile tost değil küflü peynir ile tost tüketiyor. Genç müşterilerimiz de bu şekilde tüketiyor. Buraya gelen müşterilerimiz beyaz peynir ve küflü peyniri de kesinlikle alıyor. Bu peynirler doğal küf yaklaşık 2 ayda falan küfleniyor. Evde dolaba koyup küflenen peynirlerden değil, gıda mühendislerinin takibinde küflendiriyoruz. Peynirlerimiz olgunlaştıktan sonra mühendis arkadaşlarımızın kontrolü eşliğinde satışa sunuluyor. Fiyatlarımız ise şuanda 120 ile 130 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Farklı illerden küflü peynir almaya gelenler oluyor"

Konya genelinde yeşil peynirin birçok alanda kullanıldığını anlatan yeşil peynir satıcısı Salih Batan, "Yavaş yavaş gençler de alışmaya başladı. Eskiden kimse bakmazdı şimdi ilgi görmeye başladı. Farklı illerden küflü peynir almaya gelenler oluyor. Fiyatlar Konya'da 130 lira. Bu peynir diğerlerine göre biraz farklı çuvallara basılıyor. Keski ile bölünmesinin ardından 1 ay dinlenmeye bırakılır. Soğuk havada yeşilleniyor, doğal yeşilleniyor" şeklinde konuştu.

Küflü peynir almaya gelen Ahmet Karabacak, "Küflü peynir penisilin görevi yapıyor. Yıllardır tüketiyoruz. Diğer peynirlerden de tüketiyoruz ama yeşil peynirin yeri başka" dedi.

Küflü peynir tüketen Ali Altay, "Ben yurt dışında yaşıyorum geldikçe alıyorum. Hollanda'da yaşıyorum oraya bile götürüyorum küflü peyniri. Yurt dışında yok. Ben bu lezzeti küçüklüğümden beri tüketiyorum. Ben çok seviyorum ama kendi çocuklarım küflü diye yemiyor" diye konuştu.