Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
Osmaniyeli Mustafa Gönülalan ile ABD'li market yöneticisi Tymaiah Platss Harper, Amerika'da tanıştıktan sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, nikâhlarını Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kıydı.

Osmaniyeli Mustafa Gönülalan (28) ile Amerikalı market yöneticisi Tymaiah Platss Harper (25), ABD'de tanışarak başlayan ilişkilerini Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlilikle taçlandırdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Mustafa Gönülalan, bir süre önce gittiği ABD'de market yöneticisi olarak çalışan Tymaiah Platss Harper ile tanıştı. Çift, kısa sürede birbirlerine aşık oldu ve evlenme kararı aldı. Nikahlarını memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kıyan çiftin mutlu anlarına aileleri ve yakın dostları da tanıklık etti.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerman genç :

Nasıl bir yokluktaydın oğlum sen Adammı Travestimi belli değil ailen nasıl kabul etti düğün yaptı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
