Osmaniye'de Yetim ve Öksüz Çocuklara Bayramlık Kıyafet Verildi

OSMANİYE Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şefliği, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet hediyesi verdi.

Çarşı merkezindeki bir giyim mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte alışveriş yaparak bayram coşkusunu erken yaşadı. Belediye ekiplerinin ve ailelerin desteğiyle birbirinden renkli kıyafetlerle bayram kombinlerini oluşturan çocukların sevinci, duygu dolu anlara sahne oldu. Deneme kabinlerinde kıyafetlerini giyen çocukları sabırsızlıkla bekleyen aileler, miniklerini bayram şekeri gibi süslenmiş halde görünce mutluluklarını gizleyemedi. Bayrama sayılı günler kala çocuklarının bu mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirten aileler, ekiplere teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,