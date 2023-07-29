Osmaniye Belediyesi Mahalle Sinema Gösterimlerine Başladı

Osmaniye Belediyesi, her hafta farklı bir mahallede düzenlediği sinema etkinlikleriyle vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. İlk durağın Vatan Mahallesi olduğu etkinlikte, mahalle sakinleri dev ekrana yansıtılan filmi beğeniyle izledi.

Osmaniye Belediyesi her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak doğa parkta yaptığı sinema etkinliğini mahallelere taşıdı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaz akşamlarını süsleyen mahalle sinema gösterimin ilk durağı ise Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ konutları oldu. Dev ekrana yansıtılan sinema filmini beğeniyle izleyen mahalle sakinleri keyifli bir akşam geçirdi.

Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak tasarlanan sinema tırı, yaşanan yıkıcı depremlerin ardından birçok etkinliğe ev sahipliği yaparken, son olarak sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde başlatılan mahalle sinema gösterimlerinde yerini aldı. Vatan Mahallesi'nde yer alan parka konuşlanan sinema tırında gösterime giren sinema filmini hep birlikte izleyen mahalle sakinleri unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı. Aileleri ile birlikte çocukların da katılım gösterdiği etkinlikte dev ekrana yansıtılan filmi beğeniyle izleyen mahalle sakinleri keyifli akşamın tadını çıkardı. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte çocukların yaşadığı mutlulukta gözlerinden okundu.

Öte yandan, mahalle sinema gösterimlerinin her hafta farklı bir mahallede dev ekrana yansıtılan sinema filmiyle vatandaşları ağırlamaya devam edeceği belirtildi. Ayrıca her hafta Çarşamba günü Doğa Park'ta sinema gösterilerinin aralıksız devam edileceği ifade edildi. - OSMANİYE